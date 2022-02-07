У Києві комунальники знищили домівку вуличних котів, яку роками облаштовувала зоозахисниця (фото)

Коти є невід'ємною частиною екосистеми міста.

У Києві комунальники демонтували МАФи, встановленні у подвір'ї на вулиці Саксаганського, 67. Зоозахисниця обурилася, адже там вона за власні кошти декілька років облаштовувала зимову домівку для вуличних котів.

Вона стверджує, що дії працівників КМДА - це жорстоке поводження з тваринами, які є частиною екосистеми столиці. Зі свого боку комунальники кажуть, що споруди, де жили коти, були розміщені незаконно.

Про проблему Любомира Бурлачук написала на своїй сторінці в Facebook.

Що сталося

Жінка розповіла, що наприкінці січня працівники департаменту міського благоустрою демонтували два порожніх металевих контейнера.

У них багато років жили київські коти, якими опікувалася зоозахисниця. МАФи вона утеплила та обладнала для зимівлі. Поруч із ними встановила декілька будиночків для тварин. За словами жінки, кожний коштував близько 3,5 тисяч гривень. Їх комунальники, за словами жінки, планують прибрати наступними.

Фото: Любомира Бурлачук

Деякі тварини зникли після демонтажу

"Про те, що приїхали вже зносити МАФи, де зимують котики, мені рано-вранці повідомили по телефону небайдужі знайомі.

Я прибігла відразу ж, щоб захистити котиків, які могли там перебувати в цей час, врятувати хоча б термобокси, утеплювачі та інші будматеріали всередині МАФа, та захистити від зносу решту котодомиків поряд", - розповіла Бурлачук.

На момент знесення там перебувало мінімум п'ять тварин. За її словами, два коти зникли після демонтажу.

Фото: Любомира Бурлачук

Зоозахисниця звинувачує комунальників

Жінка звинувачує комунальників у жорстокому поводженні з тваринами.

"За весь час, що я опікуюся котиками так званого Латинського кварталу (з 2015 року), жодна людина, жоден власник квартири з будинку 67 не скаржився на котиків і не вимагав знищення їхніх будиночків. Будиночки нові, добротні, я їх збудувала у 2020-2021. Вони зберігаються в чистоті та порядку, як і територія навколо них", - стверджує вона.

Фото: Любомира Бурлачук

Позиція КМДА

Як повідомили ТСН.ua у департаменті міського благоустрою, під час обстеження району біля будинку було виявлено тимчасову споруду невідомого призначення. Власнику МАФів винесли припис щодо надання дозвільних документів, який не було виконано. Тому самовільно розміщену споруду демонтували.

Фото: Любомира Бурлачук

Про тварин знали перед знесенням

Під час демонтажу МАФів про тварин, які живуть в них, у КМДА знали. У департаменті стверджують, що коти знаходяться під опікою Київської міської лікарні ветеринарної медицини.

"Опікуну безпритульних тварин запропоновано перемістити безпритульних котів, які утримуються по вул. Саксаганського, 67 до притулку підприємства для пошуку тваринам нових власників", - розповіли у КМДА.

Однак пропозицію врятувати тварин, зважаючи на все, ніхто не прийняв, а їхню домівку, зроблену за кошти небайдужих, знищили. Зоозахисниця намагається захистити хоча б будиночки, які залишилися біля зруйнованих МАФів. Для цього вона звернулася із заявою до поліції.

Фото: Любомира Бурлачук

Фото: Любомира Бурлачук

Фото: Любомира Бурлачук

Коти - частина екосистеми Києва

Зазначимо, що у 2017 році депутати Київської міської ради підтримали петицію киян про визнання котів частиною екосистеми столиці.

Авторка звернення Вікторія Кирилюк наголошувала, що в столиці спостерігається жахлива тенденція до збільшення кількості випадків замуровування котів в підвальних приміщеннях житлових будинків. Тоді тваринам дозволили вільно жити в підвалах, на горищах та інших місцях постійного перебування.

Нагадаємо, що у Києві волонтери шукають господарів для кота. Чотирилапий опинився на вулиці у мороз, тож його шанси вижити за таких погодних умов - мізерні.

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