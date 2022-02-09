В Киеве в Гидропарке снова отравили собак: фото 18+

В районе спортивного городка отравили двух собак: одно животное погибло сразу, другое доставили в больницу.

В Киеве в Гидропарке снова отравили собак.

В районе спортивного городка обнаружили двух отравленных псов: одно животное погибло сразу, другое доставили в больницу.

Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ - ред.) в Facebook.

По словам экологов, собаки были чипированные, спокойные, никому не мешали.

Активисты подозревают, что отравленных животных может быть больше.

Фото Киевского эколого-культурного центра

"Это факт еще раз подтверждает, что Киеве продолжает оставаться территорией дикости и варварства, где безнаказанно уничтожают зеленые зоны, засыпают озера, травят собак. Где по-прежнему не правит закон и добро", – говорится в сообщении КЭКЦ.

Напомним, год назад на территории Гидропарка неизвестные разбросали яд для собак. От отравления погибла собака Риччи, которую хорошо знали киевляне, часто бывают на острове. Позже были обнаружены тела еще двух местных собак.

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