Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА

Перед этим его кандидатура на этот пост согласовало правительство.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации.
Соответствующий указ №48 появился на сайте Офиса президента 8 февраля.
Известно, что до этого он занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий. Зеленский выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать "динамическому развитию региона и раскрытию его потенциала".
Отметим, другим указом №47 Зеленский уволил с должности главы Киевской ОГА Василия Володина, исполнявшего обязанности главы областной государственной администрации от марта 2020-го.
Что известно об Алексее Кулебе
Он родом из Киева. В 2005-м окончил Киевский национальный экономический университет, получив магистра международной экономики. В 2005-2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кулеба имеет степень кандидата наук по государственному управлению. Работал преподавателем правоведения в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова.
Кулеба был советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо". Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА.
Напомним, ранее, 2 февраля, его кандидатуру на главу Киевской областной государственной администрации согласовали члены правительства во время заседания Кабмина.
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