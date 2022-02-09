Погода в Киеве: какой будет среда, 9 февраля

Погода в Киеве: какой будет среда, 9 февраля

Утром прошел небольшой дождь.

Погода в Киеве в среду, 9 февраля, будет облачной. Утром прошел небольшой дождь, больше осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает сайт Sinoptik.

Температура воздуха +1 +4 градуса днем, ночью опустится до 0 градусов. Ветер северо-западного направления, 4 м/с.

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В Украине ночью будут осадки, которые днем прекратятся. Ночью, кроме большинства южных областей, небольшой дождь и мокрый снег. Днем без существенных осадков.

На дорогах ночью и утром местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. На западе местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, что в Киеве на этой неделе ожидается значительное потепление, которое будет держаться минимум до 17 февраля. Воздух прогреется до +6 градусов.

На этой неделе ожидается теплая, но иногда ветреная погода | Погода в Украине

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