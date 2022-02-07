В Киеве коммунальщики уничтожили дом уличных котов, который годами обустраивала зоозащитница (фото)

Коти — неотъемлемая часть экосистемы города.

В Киеве коммунальщики демонтировали МАФы, установленные во дворе на улице Саксаганского, 67. Зоозащитница возмутилась, ведь там она за свои деньги несколько лет обустраивала зимний дом для уличных котов.

Она утверждает, что действия работников КГГА – это жестокое обращение с животными, которые являются частью экосистемы столицы. Со своей стороны коммунальщики говорят, что постройки, где жили коты, были размещены незаконно.

О проблеме Любомира Бурлачук написала на своей странице в Facebook.

Что произошло

Женщина рассказала, что в конце января работники департамента городского благоустройства демонтировали два пустых металлических контейнера.

В них много лет жили киевские коты, которыми занималась зоозащитница. МАФы она утеплила и оборудовала для зимовки. Рядом с ними установила несколько домиков для животных. По словам женщины, каждый стоил около 3,5 тысячи гривен. Их коммунальщики, по словам женщины, планируют убрать следующими.

Фото: Любомира Бурлачук

Некоторые животные исчезли после демонтажа

"О том, что приехали уже сносить МАФы, где зимуют котики, мне ранним утром сообщили по телефону неравнодушные знакомые.

Я прибежала сразу же, чтобы защитить котиков, которые могли там находиться в это время, спасти хотя бы термобоксы, утеплители и другие стройматериалы внутри МАФа, и защитить от сноса остальные котодомики рядом", – рассказала Бурлачук.

На момент сноса там находилось минимум пять животных. По ее словам, два кота исчезли после демонтажа.

Фото: Любомира Бурлачук

Зоозащитница обвиняет коммунальщиков

Женщина обвиняет коммунальщиков в жестоком обращении с животными.

"За все время, что я занимаюсь котиками так называемого Латинского квартала (с 2015 года), ни один человек, ни один владелец квартиры из дома 67 не жаловался на котиков и не требовал уничтожения их домиков. Домики новые, добротные, я их построила в 2020-2021. Они хранятся в чистоте и порядке, как и территория вокруг них”, – утверждает она.

Фото: Любомира Бурлачук

Позиция КГГА

Как сообщили ТСН.ua в департаменте городского благоустройства, во время обследования района возле дома было обнаружено временное сооружение неизвестного назначения. Владельцу МАФов вынесли предписание о предоставлении разрешительных документов, которое не было выполнено. Поэтому самовольно размещенное сооружение демонтировали.

Фото: Любомира Бурлачук

О животных знали перед сносом

Во время демонтажа МАФов о живущих в них животных в КГГА знали. В департаменте утверждают, что коты находятся на попечении Киевской городской больницы ветеринарной медицины.

"Опекуну бездомных животных предложено переместить беспризорных кошек, которые содержатся по ул. Саксаганского, 67 в приют предприятия для поиска животным новых владельцев", — рассказали в КГГА.

Однако предложение спасти животных, судя по всему, никто не принял, а их дом, сделанный за средства неравнодушных, уничтожили. Зоозащитница пытается защитить хотя бы домики, оставшиеся у разрушенных МАФов. Для этого она обратилась с заявлением в полицию.

Фото: Любомира Бурлачук

Фото: Любомира Бурлачук

Фото: Любомира Бурлачук

Коты – часть экосистемы Киева

Отметим, что в 2017 году депутаты Киевского городского совета поддержали петицию киевлян о признании котов частью экосистемы столицы.

Автор обращения Виктория Кирилюк отмечала, что в столице наблюдается ужасная тенденция к увеличению количества случаев замуровки котов в подвальных помещениях жилых домов. Тогда животным разрешили жить в подвалах, на чердаках и других местах постоянного пребывания.

Напомним, что в Киеве волонтеры ищут хозяев для кота. Четвероногий оказался на улице в мороз, поэтому его шансы выжить при таких погодных условиях — мизерные.

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