В Киеве количество случаев коронавируса рекордно выросло: статистика на 9 февраля

В столице подтверждено 390 081 случай COVID-19.
По состоянию на утро 9 февраля в Киеве зафиксировано 3 684 новых случая коронавируса за сутки. Это на 822 случая больше, чем 8 февраля (2 862 случая коронавируса).
В столице подтверждено 390 081 случай COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 343 418 человек (1300 за сутки);
- умерли – 8 628 человек (22 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 209 636 случаев COVID-19 (1 314 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 186 986 человек (560 за сутки);
- умерли – 4 878 человек (8 за сутки).
Напомним, кардиолог рассказал, как коронавирус влияет на сердце. Постковидные больные часто получают сосудистые осложнения, например осложненный гипертонический криз.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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