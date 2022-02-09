В Киеве количество случаев коронавируса рекордно выросло: статистика на 9 февраля

В столице подтверждено 390 081 случай COVID-19.

По состоянию на утро 9 февраля в Киеве зафиксировано 3 684 новых случая коронавируса за сутки. Это на 822 случая больше, чем 8 февраля (2 862 случая коронавируса).

В столице подтверждено 390 081 случай COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 343 418 человек ( 1300 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 628 человек (22 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 209 636 случаев COVID-19 (1 314 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 186 986 человек ( 560 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 878 человек (8 за сутки).

Напомним, кардиолог рассказал, как коронавирус влияет на сердце. Постковидные больные часто получают сосудистые осложнения, например осложненный гипертонический криз.

Коронавирус в Украине: Минздрав сократил срок самоизоляции до 5 дней

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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