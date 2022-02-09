В Киеве двоих мужчин разоблачили на сбыте почти четверти миллиона поддельных долларов США: фото

В Киеве двоих мужчин разоблачили на сбыте почти четверти миллиона поддельных долларов США: фото

Качество фальшивых банкнот было настолько высоким, что большинство специальных средств проверки не распознавали подделку.

В Киеве двоих мужчин разоблачили на сбыте почти четверти миллиона поддельных долларов США.

Качество фальшивых банкнот было настолько высоким, что большинство специальных средств проверки не распознавали подделку.

Также читайте В НБУ рассказали, какую банкноту фальшивомонетчики больше всего любят

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что обвиняемые, действуя в сговоре, приобрели на территории Турецкой Республики фальшивую валюту – доллары США и евро – на общую сумму почти на четверть миллиона долларов США и сбывали ее на территории столицы по цене 50-60% от реальной стоимости банкнот", — сообщили в прокуратуре.

В ходе контроля за совершением преступления правоохранители задержали дельцов с поличным во время сбыта 230 тысяч поддельных долларов США.

После обысков следствие установило другие факты хранения фигурантами производства поддельных долларов США, а также фальшивых евро, в том числе в арендованном индивидуальном сейфе столичного банка.

В настоящее время обвинительный акт в отношении указанных лиц направлен в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Судом к одному из обвиняемых применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме почти 500 тысяч гривен. К другому — в виде залога в сумме почти 680 тысяч гривен.

Материалы в отношении лиц, способствовавших приобретению и ввозу на территорию Украины фальшивой валюты, выделены в отдельное производство, досудебное следствие в котором продолжается.

Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в октябре в Житомирской области поймали с поличным дуэт фальшивомонетчиков, когда те сбывали 2 тысячи долларов США. Продавали их через посредников за 50% от номинальной стоимости. Дальше эти деньги шли в обращение, как настоящие. Это были качественные подделки банкнот нового образца, даже детекторы не идентифицировали как фальшивые. И эти купюры, по данным следователей, продавцы производили сами. Одному из фальшивомонетчиков 62 года, другому 49.

Читайте также: