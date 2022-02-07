Под Киевом к рыбаку вышла дикая лиса — он угостил ее рыбой: фото

Под Киевом к рыбаку вышла дикая лиса — он угостил ее рыбой: фото

Животное полакомилось окунями.

В Буче, что около Киева, рыбак угостил своим уловом дикую лису, пришедшую понаблюдать за ловлей рыбы.

Об этом говорится в сообщении Бучанского городского совета.

На обнародованных фотографиях видно, как животное лакомится окунями.

"Вкусная рыбалка, если окуни клюют", — говорится в сообщении.

Напомним, в столичном парке "Отрадный" заметили лису, она купалась в снегу и играла с собаками, которых выгуливают местные жители.

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