Под Киевом к рыбаку вышла дикая лиса — он угостил ее рыбой: фото

Животное полакомилось окунями.
В Буче, что около Киева, рыбак угостил своим уловом дикую лису, пришедшую понаблюдать за ловлей рыбы.
Об этом говорится в сообщении Бучанского городского совета.
На обнародованных фотографиях видно, как животное лакомится окунями.
"Вкусная рыбалка, если окуни клюют", — говорится в сообщении.
Напомним, в столичном парке "Отрадный" заметили лису, она купалась в снегу и играла с собаками, которых выгуливают местные жители.
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