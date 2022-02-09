Погода в Києві: якою буде середа, 9 лютого

Погода в Києві: якою буде середа, 9 лютого

Зранку пройшов невеликий дощ.

Погода в Києві в середу, 9 лютого, буде хмарною. Зранку пройшов невеликий дощ, більше опадів не прогнозують.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Температура повітря +1 +4 градуси вдень, вночі опуститься до 0 градусів. Вітер північно-західного спрямування, 4 м/с.

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Загалом в Україні вночі будуть опади, які вдень припиняться. Вночі в країні, крім більшості південних областей, невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень без істотних опадів.

На дорогах вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. На заході місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, що у Києві цього тижня очікується значне потепління, яке триматиметься мінімум до 17 лютого. Повітря прогріється до +6 градусів.

Цього тижня очікується тепла, але подекуди вітряна погода | Погода в Україні

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