Як убезпечити домашніх тварин під час надзвичайних ситуацій: киянам дали поради

Як убезпечити домашніх тварин під час надзвичайних ситуацій: киянам дали поради

Зазначені рекомендації актуальні завжди, тож будуть корисні за будь-яких обставин.

Як убезпечити домашніх тварин під час надзвичайних ситуацій: мешканцям Києва дали поради.

Всеукраїнський гуманістичний рух UAnimals, який бореться за права тварин, заручившись порадами волонтерів та ветеринарів, опублікував ряд рекомендацій.

Порадами UAnimals поділилися в Facebook.

Що варто придбати?

1. Запас корму, якого вистачить мінімум на місяць.

2. Декілька бутлів питної води для тварини.

3. Засоби прибирання на випадок неможливості вигулу.

4. Ветеринарну аптечку.

5. Переноску для тварини.

Про що варто подумати?

1. Зробіть тварині необхідні щеплення.

2. Зберігайте міжнародний паспорт тварини поруч зі своїми документами.

3. Обов’язково повісьте адресник та уникайте вигулу без повідця.

4. Обговоріть з близькими план дій щодо тварини на випадок НП.

Ці рекомендації актуальні завжди, тож будуть корисні за будь-яких обставин.

Нагадаємо, що президент Зеленський записав термінове звернення до українців з приводу поширення чуток про ймовірне вторгнення Росії.

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