Під Києвом до рибалки вийшла дика лисиця — він пригостив її рибою: фото

Під Києвом до рибалки вийшла дика лисиця — він пригостив її рибою: фото

Тварина поласувала окунями.

В Бучі, що біля Києва, рибалка пригостив своїм уловом дику лисицю, яка прийшла поспостерігати за ловлею риби.

Про це йдеться у повідомленні Бучанської міської ради.

На оприлюднених світлинах видно, як тварина ласує окунями.

"Смачна риболовля, якщо окуні клюють", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у столичному парку "Відрадний" помітили лисицю, вона купалася у снігу та гралася із собаками, яких вигулюють місцеві мешканці.

Читайте також: