Під Києвом до рибалки вийшла дика лисиця — він пригостив її рибою: фото

Тварина поласувала окунями.
В Бучі, що біля Києва, рибалка пригостив своїм уловом дику лисицю, яка прийшла поспостерігати за ловлею риби.
Про це йдеться у повідомленні Бучанської міської ради.
На оприлюднених світлинах видно, як тварина ласує окунями.
"Смачна риболовля, якщо окуні клюють", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у столичному парку "Відрадний" помітили лисицю, вона купалася у снігу та гралася із собаками, яких вигулюють місцеві мешканці.
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