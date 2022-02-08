У Мережі з'явилися фото однієї з найдавніших річок Києва Глибочиці, яка нині закута у колектор

У Мережі з'явилися фото однієї з найдавніших річок Києва Глибочиці, яка нині закута у колектор

Раніше Глибочиця була притокою Почайни.

У Мережі з'явилися фото однієї з найдавніших річок Києва Глибочиці, яка нині закута у колектор.

Унікальні світлини підземної річки опублікував Олександр Торгрім у Facebook.

"Річка Глибочиця – одна з найдавніших річок Києва, яка бере свій початок на Лук’янівці, протікає під Татаркою, спускається на вулицю Глибочицьку та провертає на Вали, звідки вже впадає у Дніпро", – пише Торгрім.

Раніше Глибочиця була притокою Почайни. Але з другої половини XIX століття вона закута у підземний колектор.

"Для любителів антикварних цеглинок – рай, там їх достатньо і з різним клеймом", – зазначив Торгрім.

Колектор річки Глибочиці на Подолі нині охороняється державою.

Нагадаємо, столичний дизайнер Віктор Білоус запропонува на головній вулиці Києва замість дороги звільнити річку Хрещатик, яку давно запроторили до колектора під однойменною вулицею. За задумом автора, замість проїзної частини вулиці Хрещатик має текти річка, звільнена з колектора, а пішохідна частина має перетворитися на зелену зону для відпочинку.

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