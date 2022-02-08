Зеленський призначив Олексія Кулебу очільником Київської ОДА

Перед цим його кандидатура на цю посаду погодив уряд.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ №48 з'явився на сайті Офісу президента 8 лютого.

Відомо, що до цього він обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень. Зеленський висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть "динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу".

Зазначимо, іншим указом №47 Зеленський звільнив з посади голови Київської ОДА Василя Володіна, який виконував обов'язки очільника обласної державної адміністрації від березня 2020-го.

Що відомо про Олексія Кулебу

Він родом з Києва. У 2005-му закінчив Київський національний економічний університет, отримавши магістра з міжнародної економіки. У 2005-2008 роках був аспірантом Національної академії державного управління при президентові України. Кулеба має ступінь кандидата наук з державного управління. Працював викладачем правознавства в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Кулеба був радником на громадських засадах генерального директора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо". Обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА.

Нагадаємо, раніше, 2 лютого, його кандидатуру на голову Київської обласної державної адміністрації погодили урядовці під час засідання Кабміну.

Президент Зеленський підписав Указ про збільшення кількості Збройних сил

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.