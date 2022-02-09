У Києві кількість випадків коронавірусу рекордно зросла: статистика на 9 лютого

Загалом у столиці підтверджено 390 081 випадок COVID-19.
Станом на ранок 9 лютого у Києві зафіксовано 3 684 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 822 випадки більше, ніж 8 лютого (2 862 випадки коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 390 081 випадок COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали – 343 418 осіб (1300 за добу);
- померли – 8 628 осіб (22 за добу).
У Київській області зафіксовано 209 636 випадків COVID-19 (1 314 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали – 186 986 осіб (560 за добу);
- померли – 4 878 осіб (8 за добу).
Нагадаємо, кардіолог розповів, як коронавірус впливає на серце. Постковідні хворі часто отримують судинні ускладнення, наприклад, ускладнений гіпертонічний криз.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
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