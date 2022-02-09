У Києві двох чоловіків викрили на збуті майже чверті мільйона підроблених доларів США: фото

У Києві двох чоловіків викрили на збуті майже чверті мільйона підроблених доларів США: фото

Якість фальшивих банкнот була настільки високою, що більшість спеціальних засобів перевірки не розпізнавали підробку.

У Києві двох чоловіків викрили на збуті майже чверті мільйона підроблених доларів США.

Якість фальшивих банкнот була настільки високою, що більшість спеціальних засобів перевірки не розпізнавали підробку.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачені, діючи у змові, придбали на території Турецької Республіки фальшиву валюту – долари США та євро – на загальну суму майже на чверть мільйона доларів США, та збували її на території столиці за ціною 50-60% від реальної вартості банкнот", - повідомили у прокуратурі.

У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали ділків на гарячому під час збуту 230 тисяч підроблених доларів США.

Після обшуків слідство встановило інші факти зберігання фігурантами провадження підроблених американських доларів, а також фальшивих євро, у тому числі в орендованому індивідуальному сейфі столичного банку.

Наразі обвинувальний акт стосовно вказаних осіб скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Судом до одного з обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі майже 500 тисяч гривень. До іншого - у вигляді застави у сумі майже 680 тисяч гривень.

Матеріали щодо осіб, які сприяли придбанню та ввезенню на територію України фальшивої валюти, виділені в окреме провадження, досудове слідство в якому триває.

Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у жовтні у Житомирській області спіймали на гарячому дует фальшивомонетників, коли ті збували 2 тисячі доларів США. Продавали їх через посередників за 50% номінальної вартості. Далі ці гроші йшли в обіг, як справжні. Це були якісні підробки банкнот нового зразка, які навіть детектори не ідентифікували як фальшиві. І ці купюри, за даними слідчих, продавці виготовляли самі. Одному з фальшивомонетників 62 роки, другому 49.

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