У Києві двох чоловіків викрили на збуті майже чверті мільйона підроблених доларів США: фото

Якість фальшивих банкнот була настільки високою, що більшість спеціальних засобів перевірки не розпізнавали підробку.
У Києві двох чоловіків викрили на збуті майже чверті мільйона підроблених доларів США.
Якість фальшивих банкнот була настільки високою, що більшість спеціальних засобів перевірки не розпізнавали підробку.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачені, діючи у змові, придбали на території Турецької Республіки фальшиву валюту – долари США та євро – на загальну суму майже на чверть мільйона доларів США, та збували її на території столиці за ціною 50-60% від реальної вартості банкнот", - повідомили у прокуратурі.
У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали ділків на гарячому під час збуту 230 тисяч підроблених доларів США.
Після обшуків слідство встановило інші факти зберігання фігурантами провадження підроблених американських доларів, а також фальшивих євро, у тому числі в орендованому індивідуальному сейфі столичного банку.
Наразі обвинувальний акт стосовно вказаних осіб скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
Судом до одного з обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі майже 500 тисяч гривень. До іншого - у вигляді застави у сумі майже 680 тисяч гривень.
Матеріали щодо осіб, які сприяли придбанню та ввезенню на територію України фальшивої валюти, виділені в окреме провадження, досудове слідство в якому триває.
Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у жовтні у Житомирській області спіймали на гарячому дует фальшивомонетників, коли ті збували 2 тисячі доларів США. Продавали їх через посередників за 50% номінальної вартості. Далі ці гроші йшли в обіг, як справжні. Це були якісні підробки банкнот нового зразка, які навіть детектори не ідентифікували як фальшиві. І ці купюри, за даними слідчих, продавці виготовляли самі. Одному з фальшивомонетників 62 роки, другому 49.
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