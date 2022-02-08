В Києві у жінки вилучили автомобіль через несплату 13 штрафів

В Києві у жінки вилучили автомобіль через несплату 13 штрафів

Сума штрафів становила 7 тисяч 167 гривень.

В Києві у жінки вилучили автомобіль через несплату 13 штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Сума штрафів становила 7 тисяч 167 гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції України у Facebook.

Постанови про стягнення штрафів передано до Святошинського районного відділу Державної виконавчої служби.

"Наразі автомобіль боржниці вилучений та перебуватиме на штрафмайданчику, допоки власниця не сплатить заборгованість. Або ж арештоване майно боржниці буде реалізоване на електронному аукціоні OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Міністерства юстиції України)", – зазначили в релізі.

Читайте також: