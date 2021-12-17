У Тарасівці під Києвом жінку збив потяг

Потерпіла загинула на місці.

Під Києвом жінку збив потяг.

Трагедія сталася на залізничному переїзді у Тарасівці.

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Про це повідомив "Київ Оперативний".

Потерпіла загинула на місці.

Момент трагедії зафільмували очевидці.

Складається таке враження, ніби жінка просто не чула і не бачила потяг.

"У Тарасівці жінка чогось не помітила і не почула потяг. На жаль, без шансів", - йдеться у повідомленні.

У Києві дівчина перебігала дорогу, поспішаючи на маршрутку, і потрапила під колеса ‎Subaru. Дівчина жива, але травмована. Лікарі кажуть, що її стан важкий.

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