Під Києвом дві вантажівки збили на смерть пішоходів: фото

Під Києвом дві вантажівки збили на смерть пішоходів: фото

Двоє чоловіків перебігали дорогу в невстановленому місці, водночас пішохідний перехід розташований у 150 м від місця ДТП.

Під Києвом дві вантажівки збили на смерть чоловіків.

Двоє пішоходів перебігали дорогу в невстановленому місці, водночас пішохідний перехід розташований у 150 м від місця ДТП.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив фото.

"Вночі на Брест-Литовському шосе сталася жахлива автопригода за участю двох вантажних авто Renault та двох пішоходів... Водії їхали удвох у напрямку Стоянки (із Києва) і раптово на дорогу, зі сторони зустрічної смуги, вибігло двоє чоловіків. Один потрапив під одне авто, а інший - під інше. Водночас нормальний пішохідний перехід розташований максимум у 150 метрах від місця аварії", - йдеться у дописі.

На жаль, травми, отримані пішоходами, виявилися смертельними.

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