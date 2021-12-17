Лишився потічок: у Київській області стрімко обміліла притока Дніпра (фото)

Встановлено, що рівень води впав на 70-80 см.

У Київській області мешканці Броварського району звернулись до експертів щодо різкого зниження рівня води у річці Трубіж.

Рівень води різко впав на 70-80 см між населеними пунктами Баришівка та Селище.

Також читайте Під Києвом річку Стугну забруднено викидами пічних матеріалів: фото

Про ситуацію розповіли у Київському рибоохоронному патрулі.

Річка Трубіж має протяжність понад сотню кілометрів. Це ліва притока Дніпра, яка впадає у Канівське водосховище.

"Працівники рибоохоронного патруля зафіксували падіння на 70-80 сантиметрів. На обмілілому місці не виявили загибелі риби", - йдеться у дописі.

Для з’ясування причин різкого спаду води у річці Трубіж Київський рибоохоронний патруль звернувся до Басейнового управління водних ресурсів середнього Дніпра. У патрулі зазначили, що навіть у випадку падіння рівня води на 10-30 сантиметрів звертаються до відповідних органів.

Також на місці події працювали правоохоронці.

Причини значного зниження рівня води у річці Трубіж наразі невідомі.

Нагадаємо, столична прокуратура взяла на контроль розслідування обставин забруднення нафтопродуктами водойм у Оболонському районі столиці.

Читайте також: