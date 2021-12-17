День Святого Миколая у Києві: якою буде погода у неділю, 19 грудня

День Святого Миколая у Києві: якою буде погода у неділю, 19 грудня

Весь день буде йти дощ та сніг.

У неділю, 19 грудня, у День святого Миколая у Києві погода буде хмарною. Синоптики прогнозують дощ та невеликий сніг.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Сонце у цей день буде іноді показуватися із-за хмар. Очікується, що вранці буде дощ, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ зі снігом. Температура повітря +1 +2 градуси. Вітер південно-західний, 4 м/с.

Зазначимо, що з вівторка, 21 грудня, у Києві очікується похолодання до -9 -6 градусів. Також прогнозується сніг.

День святого Миколая святкують 19 грудня. 2021 року 19 грудня припадає на неділю, тому свято можна буде відзначити на повну силу. Саме цей день розпочинає зимові святкування. Особливо його полюбляють діти, тому що отримують подарунки під подушку. ТСН.ua розбирався, хто такий святий Миколай, які прикмети і традиції цього дня, чому він приносить солодощі або різочку.

Sinoptik.ua

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