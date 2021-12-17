На Київщині сталася масштабна ДТП на трасі: рух повністю перекрили, є потерпілі

Обставини автопригоди встановлюються.
На 70-му кілометрі траси Київ-Ковель, поблизу селища Загальці, сталася масштабна ДТП з потерпілими. Рух транспорту перекрили в обох напрямках.
Про це 17 грудня повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області.
Відомо, що автомобілі зіткнулися близько 12 години ранку. Обставини автопригоди встановлюються. На місці працюють правоохоронці.
Нагадаємо, що відразу три вантажівки зіткнулись на трасі поблизу села Солотківці на Хмельниччині. Водій вантажівки Renault виїхав на зустрічну та протаранив іншу фуру. Третій тягач із цистерною минав аварію і зїхав у кювет.
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