На Київщині сталася масштабна ДТП на трасі: рух повністю перекрили, є потерпілі

На Київщині сталася масштабна ДТП на трасі: рух повністю перекрили, є потерпілі

Обставини автопригоди встановлюються.

На 70-му кілометрі траси Київ-Ковель, поблизу селища Загальці, сталася масштабна ДТП з потерпілими. Рух транспорту перекрили в обох напрямках.

Про це 17 грудня повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області.

Відомо, що автомобілі зіткнулися близько 12 години ранку. Обставини автопригоди встановлюються. На місці працюють правоохоронці.

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Нагадаємо, що відразу три вантажівки зіткнулись на трасі поблизу села Солотківці на Хмельниччині. Водій вантажівки Renault виїхав на зустрічну та протаранив іншу фуру. Третій тягач із цистерною минав аварію і зїхав у кювет.

У Хмельницькій області на трасі сталася ДТП з трьома вантажівками | Новини України

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