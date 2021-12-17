Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

На Київщині сталася масштабна ДТП на трасі: рух повністю перекрили, є потерпілі

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Київщині сталася масштабна ДТП на трасі: рух повністю перекрили, є потерпілі

Telegram-канал "Вартові Еспресо"

Обставини автопригоди встановлюються.

На 70-му кілометрі траси Київ-Ковель, поблизу селища Загальці, сталася масштабна ДТП з потерпілими. Рух транспорту перекрили в обох напрямках.

Про це 17 грудня повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області.

Відомо, що автомобілі зіткнулися близько 12 години ранку. Обставини автопригоди встановлюються. На місці працюють правоохоронці.

© Google Maps
Google Maps

Нагадаємо, що відразу три вантажівки зіткнулись на трасі поблизу села Солотківці на Хмельниччині. Водій вантажівки Renault виїхав на зустрічну та протаранив іншу фуру. Третій тягач із цистерною минав аварію і зїхав у кювет.

У Хмельницькій області на трасі сталася ДТП з трьома вантажівками | Новини України

У Хмельницькій області на трасі сталася ДТП з трьома вантажівками | Новини України

Читайте також:

Наступна публікація