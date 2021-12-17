В Тарасовке под Киевом женщину сбил поезд

Потерпевшая погибла на месте.

Под Киевом женщину сбил поезд.

Трагедия произошла на железнодорожном переезде в Тарасовке.

Также читайте Под Киевом два грузовика сбили насмерть пешеходов: фото

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

Потерпевшая погибла на месте.

Момент трагедии сняли на видео очевидцы.

Создается такое впечатление, будто женщина просто не слышала и не видела поезд.

"В Тарасовке женщина чего-то не заметила и не услышала поезд. К сожалению, без шансов", — говорится в сообщении.

В Киеве девушка перебегала дорогу, спеша на маршрутку, и попала под колеса Subaru. Девушка жива, но травмирована. Врачи говорят, что ее состояние тяжелое.

Читайте также: