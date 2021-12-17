В Тарасовке под Киевом женщину сбил поезд

Потерпевшая погибла на месте.
Под Киевом женщину сбил поезд.
Трагедия произошла на железнодорожном переезде в Тарасовке.
Об этом сообщил "Киев Оперативный".
Потерпевшая погибла на месте.
Момент трагедии сняли на видео очевидцы.
Создается такое впечатление, будто женщина просто не слышала и не видела поезд.
"В Тарасовке женщина чего-то не заметила и не услышала поезд. К сожалению, без шансов", — говорится в сообщении.
В Киеве девушка перебегала дорогу, спеша на маршрутку, и попала под колеса Subaru. Девушка жива, но травмирована. Врачи говорят, что ее состояние тяжелое.
Читайте также:
- Пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют: что произошло
- В Киев придет серьезное похолодание
- Катки в Киеве: где прокатиться и сколько это стоит (фото)
- "Переболеть придется всем – и вакцинированным, и невакцинированным": Светлана Гук о ситуации с коронавирусом в Украине
- Новый год-2022 в Киеве: где праздновать и сколько это будет стоить
- Стало известно, когда киевские школьники уйдут на зимние каникулы