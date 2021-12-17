Поспішала на маршрутку: у Києві дівчина перебігала дорогу і потрапила під машину (відео)

Дівчина жива, але травмована.

У Києві дівчина перебігала дорогу і потрапила під колеса ‎Subaru.

ДТП сталася у Шевченківському районі столиці на вулиці Олександра Довженка.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

Дівчина жива, але травмована.

Постраждалу забрала швидка допомога.

"Навіть якщо ви поспішаєте на маршрутку, цінуйте здоров'я, не переходьте дорогу у невстановлених для цього місцях", - йдеться у повідомленні під відео.

Нагадаємо, під Києвом дві вантажівки збили на смерть чоловіків. Двоє пішоходів перебігали дорогу в невстановленому місці, водночас пішохідний перехід розташований у 150 м від місця ДТП.

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