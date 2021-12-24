У передмісті Києва до маєтку кинули гранату: відео

Кримінальна поліція встановила, що до вибуху причетний 29-річний чоловік із Чернігівщини.

У передмісті Києва до маєтку в Софіївський Борщагівці кинули гранату.

До правоохоронців звернувся 49-річний мешканець Бучанщини та повідомив, що вночі почув вибух, а згодом виявив пошкодження на фасаді свого будинку.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"На камерах відеонагляду видно, як особа у темному одязі кинула в бік приватних будинків предмет, а за мить пролунав вибух. На подвір’ях кількох маєтків поліцейські виявили важіль та частини від гранати Ф1, яка, ймовірно, і пошкодила будівлю та паркан", - розповіли у поліції.

Кримінальна поліція Київської області встановила, що до вибуху причетний 29-річний чоловік із Чернігівщини.

Встановлено також, що під час скоєння правопорушення зловмисник ретельно маскувався та обирав маршрути, що не потрапляють у поле камер відеонагляду.

Відомо також, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство та підроблення документів. Від 2018 року лиходій перебував в розшуку.

"Також з’ясувалося, що під час скоєння правопорушення чоловік пошкодив майно одразу кількох господарів, хоча планував "провчити" лише одного із потерпілих. Відомо також, що потерпілий вже певний час отримував різного роду принизливі послання від незнайомців, в тому числі написи на паркані та плакати із провокаційними повідомленнями", - йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільні телефони, фото будинку, де потерпілий мешкав із родиною, а також інші речі, які підтверджують його причетність до скоєння правопорушення.

Кинув гранату до маєтку в Софіївський Борщагівці: Поліція Київщини викрила зловмисника До правоохоронців звернувся 49-річний мешканець Бучанщини та повідомив, що вночі почув вибух, а згодом виявив пошкодження на фасаді свого будинку. На камерах відеонагляду видно, як особа у темному одязі кинула в бік приватних будинків предмет, а через мить пролунав вибух. На подвір’ях кількох маєтків поліцейські виявили важіль та частини від гранати Ф1, яка, ймовірно, і пошкодила будівлю та паркан. Кримінальна поліція Київщини встановила, що до вибуху причетний 29-річний чоловік із Чернігівщини. Встановлено також, що під час скоєння правопорушення зловмисник ретельно маскувався та обирав маршрути, що не потрапляють в поле камер відеонагляду. Відомо також, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство та підроблення документів. З 2018 року лиходій перебував в розшуку. Також з’ясувалось, що під час скоєння правопорушення чоловік пошкодив майно одразу кількох господарів, хоча планував «провчити» лише одного із потерпілих. Відомо також, що потерпілий вже певний час отрмував різного роду принизливі послання від незнайомців, в тому числі написи на паркані та плакати із провокаційними повідомленнями. Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільні телефони, фото будинку, де потерпілий мешкав із родиною, а також інші речі, які підтверджують його причетність до скоєння правопорушення. Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. ТСН Тиждень Національна поліція України НТН Вікна-новини УНН - Українські Національні Новини УНІАН телеканал СТБ Надзвичайні новини ICTV МВС України Телеканал Дом Суспільне Новини Телеканал "Прямий" Телеканал Інтер Факти ICTV Цензор.НЕТ Obozrevatel Опубліковано Поліція Київської області Четвер, 23 грудня 2021 р.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, у Києві затримали шахраїв, які вигадали нову схему обману. Дівчата в соцмережах знайомилися із заможними чоловіками та призначали побачення у певному кафе. Там за допомогою їжі вони виманювали гроші у потерпілих.

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