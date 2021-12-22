Собака наразі перебуває у Київській міській лікарні ветеринарної медицини.
У Києві собаку прив'язали біля гупермаркету та залишили помирати на морозі.
Собака наразі перебуває у Київській міській лікарні ветеринарної медицини.
Про це повідомляє Центр захисту тварин.
"Дівчинці на фото приблизно рік, вчора про неї нам повідомили небайдужі кияни. Її помітили біля "Епіцентру" на проспекті Бандери, вона провела кілька годин прив'язаною біля гіпермаркету, доки, зрештою, не опинилась у нас. Та все ж ми сподіваємось на краще. Можливо, її господарі з якихось причин не змогли забрати тварину, можливо, вони її шукають, тому якщо ви впізнали цю красуню – повідомте її господарям, що вона в Київській міській лікарні ветеринарної медицини", – йдеться у повідомленні Центру захисту тварин.
І до речі, в таких випадках дуже допомагає наявність чіпу у тварини і її реєстрація у Реєстрі домашніх тварин. Завдяки Реєстру знайти господарів загубленої тварини дуже просто.
Нагадаємо, покинуту новонароджену дитину врятував послід цуценят, які зігрівали малюка усю ніч у полі.
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