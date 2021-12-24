Добряче приморозить: якою буде погода в Києві в п'ятницю, 24 грудня

Ближче до вечора потеплішає.
У п'ятницю, 24 грудня, погода в Києві буде морозною. Температура повітря зранку опуститься до -12 градусів.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Синоптики прогнозують, що ближче до вечора потеплішає. Вдень очікується -8 -5 градусів, ввечері -4 -1 градус. Весь день йтиме дрібний сніг, який може посилитися після обіду.
Швидкість вітру 15-24 м/с. Окрім того, весь день небо над Києвом буде затягнуте хмарами, а мокрий сніг замерзатиме на поверхні землі.
Нагадаємо, що на новий рік синоптики обіцяють казкову погоду. 31 грудня температура повітря опуститься до -15 градусів. Вночі прогнозують дрібний сніг, увесь інший час - без опадів.
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