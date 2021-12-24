Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Добряче приморозить: якою буде погода в Києві в п'ятницю, 24 грудня

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Добряче приморозить: якою буде погода в Києві в п'ятницю, 24 грудня

УНІАН

Ближче до вечора потеплішає.

У п'ятницю, 24 грудня, погода в Києві буде морозною. Температура повітря зранку опуститься до -12 градусів.

Про це повідомляє сайт Sinoptik.

Синоптики прогнозують, що ближче до вечора потеплішає. Вдень очікується -8 -5 градусів, ввечері -4 -1 градус. Весь день йтиме дрібний сніг, який може посилитися після обіду. 

Швидкість вітру 15-24 м/с. Окрім того, весь день небо над Києвом буде затягнуте хмарами, а мокрий сніг замерзатиме на поверхні землі.

Нагадаємо, що на новий рік синоптики обіцяють казкову погоду. 31 грудня температура повітря опуститься до -15 градусів. Вночі прогнозують дрібний сніг, увесь інший час - без опадів.

Фрося розповіла, якою буде погода на вихідних та чим прикрасити ялинку до року тигра

Фрося розповіла, якою буде погода на вихідних та чим прикрасити ялинку до року тигра

Читайте також:

Наступна публікація