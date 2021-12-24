Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи збільшилась: статистика на 24 грудня

Загалом у столиці підтверджено 326 491 випадок COVID-19.
Станом на ранок 24 грудня у Києві зафіксовано 1234 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 23 випадки більше, ніж 23 грудня (1211 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 326 491 випадок COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 306 299 людей (1265 за добу)
- померли 8 084 людини (15 за добу)
У Київській області зафіксовано 183 778 випадків COVID-19 (378 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 170 877 людей (802 за добу)
- померли 4 601 людина (13 за добу)
Нагадаємо, "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня Катерина Сояк зробила прогноз.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua
Читайте також:
- Спалаху "Омікрону" бути: епідеміологиня Катерина Сояк про нову загрозу COVID-19 та чи варто боятися щепленим
- Пес Джек, якого лишили в парку на "Дорогожичах" у Києві, а потім забрали, повернувся до притулку: що сталося
- "Перехворіти доведеться всім – і вакцинованим, і невакцинованим": Світлана Гук про ситуацію з коронавірусом в Україні
- Нова вартість проїзду у столиці: для киян — 12 грн, для "приїжджих" — до 20