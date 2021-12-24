Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи збільшилась: статистика на 24 грудня

Кількість випадків коронавірусу в Києві трохи збільшилась: статистика на 24 грудня

Загалом у столиці підтверджено 326 491 випадок COVID-19.

Станом на ранок 24 грудня у Києві зафіксовано 1234 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 23 випадки більше, ніж 23 грудня (1211 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 326 491 випадок COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 306 299 людей ( 1265 за добу)

людей ( за добу) померли 8 084 людини (15 за добу)

У Київській області зафіксовано 183 778 випадків COVID-19 (378 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 170 877 людей ( 802 за добу)

людей ( за добу) померли 4 601 людина (13 за добу)

Нагадаємо, "Омікрон" може викликати ще одну хвилю захворюваності: епідеміологиня Катерина Сояк зробила прогноз.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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