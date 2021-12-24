Примотав Iphone до себе скотчем: у "Борисполі" піймали винахідливого українця з телефонами на 200 тис. грн (фото)

Примотав Iphone до себе скотчем: у "Борисполі" піймали винахідливого українця з телефонами на 200 тис. грн (фото)

За словами митників, чоловік був схожий на черепашку-ніндзя.

В аеропорту "Бориспіль" під Києвом українець примотав до себе скотчем шість iPhone-13 Pro Max у коробках. Вартість телефонів - близько 200 тисяч гривень.

Про це 24 грудня повідомила пресслужба Київської митниці.

Чоловік, який повертався з відпочинку в ОАЕ, був схожий на черепашку-ніндзя і привернув увагу кількох контролюючих служб. При собі в нього були чеки на техніку. Згідно з ними, вартість телефонів становить близько 200 тисяч гривень, але їх ринкова ціна в Україні значно вища.

Правоохоронці склали на чоловіка протокол про порушення митних правил. Тепер винахідливий українець має сплатити штраф у розмірі 100% вартості товарів. Виявлені телефони конфіскували.

Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Нагадаємо, що у Києві митники затримали незвичну посилку з бивнем моржа, зубами кашалота та статуетками з них. Чоловік та жінка із села на Одещині намагалися переслати їх до Німеччини та Франції.

Столичні митники виявили у пакунках бивень моржа та зуби кашалотів

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