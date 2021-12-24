В пригороде Киева во двор частного дома бросили гранату: видео

Уголовная полиция установила, что ко взрыву причастен 29-летний мужчина из Черниговщины.

В пригороде Киева во двор частного дома в Софиевской Борщаговке бросили гранату.

К стражам порядка обратился 49-летний житель Бучанщины и сообщил, что ночью услышал взрыв, а впозже обнаружил повреждения на фасаде своего дома.

Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"На камерах видеонаблюдения видно, как лицо в темной одежде бросило в сторону частных домов предмет, а через мгновение раздался взрыв. Во дворах нескольких домов полицейские обнаружили рычаг и части от гранаты Ф1, которая, вероятно, и повредила здание и забор", – рассказали в полиции.

Уголовная полиция Киевской области установила, что ко взрыву причастен 29-летний мужчина из Черниговщины.

Установлено также, что во время совершения преступления злоумышленник тщательно маскировался и выбирал не попадающие в поле камер видеонаблюдения маршруты.

Известно также, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и подделку документов. С 2018 года злодей находился в розыске.

"Также выяснилось, что во время совершения правонарушения мужчина повредил имущество сразу нескольких хозяев, хотя планировал "проучить" только одного из потерпевших. Известно также, что потерпевший уже некоторое время получал разные унизительные послания от незнакомцев, в том числе надписи на заборе и плакаты с провокационными сообщениями", – добавили в полиции.

Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильные телефоны, фото дома, где потерпевший жил с семьей, а также другие вещи, подтверждающие его причастность к совершению преступления.

Бросил гранату в имение в Софиевской Борщаговке: Полиция Киевщины разоблачила злоумышленника К правоохранителям обратился 49-летний житель Бучанщины и сообщил, что ночью услышал взрыв, а впоследствии обнаружил повреждение на фасаде своего дома. На камерах видеонаблюдения видно, как человек в темной одежде бросил в сторону частных домов предмет, а через мгновение раздался взрыв. Во дворах нескольких имений полицейские обнаружили рычаг и части от гранаты Ф1, которая, вероятно, повредила здание и забор. Уголовная полиция Киевщины установила, что ко взрыву причастен 29-летний мужчина из Черниговщины. Установлено также, что во время совершения правонарушения злоумышленник тщательно маскировался и выбирал не попадающие в поле камер видеонаблюдения маршруты. Известно также, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и подделку документов. С 2018 года злодей находился в розыске. Также выяснилось, что во время совершения правонарушения мужчина повредил имущество сразу нескольких хозяев, хотя планировал «проучить» только одного из потерпевших. Известно также, что потерпевший уже некоторое время получил разного рода унизительные послания от незнакомцев, в том числе надписи на заборе и плакаты с провокационными сообщениями. Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильные телефоны, фото дома, где потерпевший жил с семьей, а также другие вещи, подтверждающие его причастность к совершению правонарушения. Следователи по процессуальному руководству прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. ТСН Неделя Национальная полиция Украины НТН СТБ Происшествия СТБ Происшествия ICTV МВД Украины Телеканал Дом Общественное Новости Телеканал "Прямой" Телеканал Интер Факты ICTV Цензор.НЕТ Obozrevatel Опубликовано Полиция Киевской области Четверг, 23 декабря 2021 г.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества). Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, в Киеве задержали мошенников, придумавших новую схему обмана. Девушки в соцсетях знакомились с богатыми мужчинами и назначали свидание в определенном кафе. Там с помощью еды они выманивали деньги у потерпевших.

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