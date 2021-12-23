У Києві після нового року зростуть тарифи на воду

У Києві після нового року зростуть тарифи на воду

Витрати на середньостатистичну сім'ю, яка за місяць споживає в середньому 6,5 куб. м холодної води, збільшаться на 32,50 грн.

"Київводоканал" після нового року підвищить тарифи. Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 22 грудня встановила у Києві тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 2022 рік у розмірі 30,384 грн/м³ з ПДВ.

Скориговані тарифи на послуги водопостачання та водовідведення стосуватимуться 45 водоканалів.

Про це повідомила пресслужба Київводоканалу.

Встановлення НКРЕКП тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення зумовить зростання тарифів на 5,00 грн (з ПДВ), або та становитиме в цілому 30,38 грн за 1 м³ (у т.ч. ПДВ 5,06 грн), з них:

- централізоване водопостачання – 16,164 грн/м³ з ПДВ;

- централізоване водовідведення – 14,22 грн/м³ з ПДВ.

Київводоканал

Витрати на середньостатистичну сім’ю із трьох осіб, які протягом місяця споживають в середньому 6,5 куб. м холодної води зростуть на 32,50 грн.

Перегляд тарифів Комісією зумовлений наступними факторами:

збільшенням витрат на електроенергію;

збільшенням витрат на теплоенергію;

збільшенням витрат на природний газ, які забезпечують технологічний процес та підтримання робочого стану основних засобів для виконання безперебійної роботи водопровідної та каналізаційної систем.

збільшенням витрат на податки і збори у зв’язку з підписанням президентом 20.12.2021 року закону "Про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Нагадаємо, після опалювального сезону в Києві може суттєво зрости вартість проїзду.

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