Схема року: в Києві дівчата шукали заможних чоловіків та виманювали гроші на побаченнях за допомогою їжі (фото)

Схема року: в Києві дівчата шукали заможних чоловіків та виманювали гроші на побаченнях за допомогою їжі (фото)

Молодим дівчатам та хлопцям загрожує до 12 років ув'язнення.

У Києві затримали шахраїв, які вигадали нову схему обману. Молоді дівчата в соцмережах знайомилися із заможними чоловіками та призначали побачення у певному кафе. Там за допомогою їжі вони виманювали гроші у потерпілих.

Про це 23 грудня повідомила пресслужба Національної поліції Києва.

Створили "кафе" на Печерську

Для цього спільники орендували приміщення у Печерському районі столиці та замаскували його під кафе. У Мережі вони розмістили анкети дівчат, які шукають заможних кавалерів.

Національна поліція Києва

Замовляли муляж за тисячі гривень

Під час побачень дівчина нібито замовляла дорогий алкоголь та їжу на виніс, а вечір обіцяла продовжити в іншому місці. Потім чоловіки розраховувалися, а дівчина забирала із собою замовлення у пакеті. Насправді, це був муляж і в ньому не було жодних продуктів.

На виході з кафе зловмисниця залишала чоловіка, поверталася до кафе за оплаченим "замовленням" та передавала його, щоб використати з іншим потерпілим. Під час чергового побачення правоохоронці затримали трьох фігурантів.

Національна поліція Києва

Схему вигадали молодий іноземець та два українці

Відомо, що схему організував 20-річний іноземець. Йому допомагала 19-річна дівчина з Волині та 24-річний хлопець із Закарпаття. У поліції порушили кримінальну справу. За шахрайство фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення.

Національна поліція Києва

Нагадаємо, що у Хмельницькій області засудили двох чоловіків, які під приводом вигаданого зґвалтування вимагали від потерпілого 100 тис. грн. Підозрювані 4 місяці тероризували місцевого жителя.

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