У київському метро на платформі померла жінка

У київському метро на платформі померла жінка

На місці інциденту працюють правоохоронці.

У столичному метрополітені сталася трагедія: на станції підземки "Дорогожичі" раптово померла жінка, її тіло накрили чорним пакетом.

Про це повідомили у Telegram-каналі "dtp.kiev.ua".

Відомо, що пасажири метрополітену помітили тіло на платформі станції, яке прикрили чорним пакетом.

Причини смерті та обставини поки невідомі. На місці події працюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві на станції метро "Політехнічний інститут" раптово знепритомнів пасажир. Чергова підземки миттю повідомила про інцидент правоохоронців. Співробітниця поліції не розгубилась та негайно прибула до вагону електропотягу. Поліцейська на місці зрозуміла, що у чоловік зупинилось серце і почала рятувати його.

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