"За лічені хвилини міг померти": у київському метро врятували чоловіка, в якого зупинилося серце

"За лічені хвилини міг померти": у київському метро врятували чоловіка, в якого зупинилося серце

Чоловік раптово знепритомнів.

У Києві на станції метро "Політехнічний інститут" раптово знепритомнів пасажир. Чергова підземки миттю повідомила про інцидент правоохоронців. Співробітниця поліції не розгубилась та негайно прибула до вагону електропотягу. Поліцейська на місці зрозуміла, що у чоловік зупинилось серце і почала рятувати його.

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Як розповіли у поліції Києва, рятувальницею виявилась поліцейська з управління поліції в метрополітені Ірина Атаманчук.

Вона провела серцево-легеневу реанімацію за допомогою дефібрилятора, який є на кожній станції київської підземки.

Після реанімаційних дій чоловіка передали лікарям швидкої медичної допомоги.

"У подібних ситуаціях потрібно діяти швидко, адже за лічені хвилини людина могла померти. Тому, завдяки досвіду, який отримала під час курсів домедичної допомоги, почала процес реанімації за допомогою дефібрилятора. Через декілька хвилин серце чоловіка почало битись та він отямився. Далі на станцію прибули лікарі та госпіталізували хворого до медичного закладу", - розповіла поліцейська.

Медики підтвердили, що поліцейська вчасно та правильно надала першу домедичну допомогу, що врятувало життя пасажиру. Наразі його здоров’ю і життю нічого вже не загрожує.

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