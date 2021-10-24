В "Охматдиті" провели 15-ту неродинну трансплантацію кісткового мозку від донора з Туреччини

В Україні діє реєстр донорів кісткового мозку, завдяки якому охочих допомогти шукають у всьому світі.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві провели 15-ту неродинну трансплантацію кісткового мозку. Вперше донора для дитини знайшли в Туреччині.

"Трирічний Діомид від самого народження веде боротьбу з первинним імунодефіцитом. Його імунна система "поламана": будь-яка бактерія є смертельно небезпечною для нього. В "Охматдиті" хлопчик пройшов важкий курс хіміотерапії, аби знищити зламану імунну систему й отримати шанс перезавантажити організм. Завдяки Українському реєстру донорів кісткового мозку неродинного донора для хлопчика знайшли в Туреччині. Тиждень тому малюку зробили трансплантацію кісткового мозку", - повідомили в "Охматдиті".

НДСЛ "Охматдит"

НДСЛ "Охматдит"

У лікарні зазначили, що "раніше більшість українських пацієнтів виїжджала для трансплантації за кордон, зокрема і в Туреччину. Сьогодні ж їхнє життя рятують в Україні, а донорів знаходять у всьому світі".

Для українських пацієнтів стовбурові клітини вже привозили з Німеччини, Польщі та Данії, а тепер – з Туреччини.

"Врятувати чиєсь життя може кожен з нас. 5% стовбурових гемопоетичних клітин дають пацієнту шанс на нове життя. У донора ж вони відновлюються за два тижні. Зазвичай процедура здавання клітин майже нічим не відрізняється від здавання крові. До реєстру потенційних донорів кісткового мозку доєднався і тато Діомида. Він став одним з понад 5 тисяч українців, що готові поділитися силою з тими, хто цього потребує", - зазначили в "Охматдиті".

Раніше повідомлялося, що в Україні вперше донорський орган доправили пасажирським літаком. Донорську печінку транспортували із Запоріжжя до Києва.

Новини України: у Борисполі приземлився борт із Запоріжжя, на якому привезли донорську печінку

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