В киевском метро на платформе умерла женщина

В киевском метро на платформе умерла женщина

На месте инцидента работают правоохранители.

В столичном метрополитене произошла трагедия: на станции подземки "Дорогожичи" внезапно умерла женщина, ее тело накрыли черным пакетом.

Об этом сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua".

Известно, что пассажиры метрополитена заметили тело на платформе станции, которое прикрыли черным пакетом.

Причины смерти и обстоятельства пока неизвестны. На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, в Киеве на станции метро "Политехнический институт" внезапно потерял сознание пассажир. Дежурная подземки мгновенно сообщила об инциденте правоохранителям. Сотрудница полиции не растерялась и немедленно прибыла в вагон электропоезда. Полицейская на месте поняла, что у мужчины остановилось сердце и начала спасать его.

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