На Киев надвигается сильный ветер: людей предупредили об опасной погоде 24 октября

На Киев надвигается сильный ветер: людей предупредили об опасной погоде 24 октября

В Киеве будет шкальный ветер, но осадки маловероятны.

Погода 24 октября в Киеве существенно ухудшится. В ближайший час и к концу текущих суток ожидается шквальный ветер.

Об этом предупреждают в ГСЧС.

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Так, по данным синоптиков, в ближайшие часы в Киеве и до конца суток 24 октября порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

В связи с опасными метеорологическими явлениями в украинской столице объявлен І уровень опасности, "желтый".

По данным Украинского гидрометцентра, 24-27 октября в восточных, большинстве западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики прогнозируют 24 октября сухую погоду и существенное похолодание во всех областях без исключения. Насчет Киева, то сегодня в столице осадков не прогнозируют. Днем столбики термометров покажут 7-9 градусов тепла.

Напомним, украинцам рассказали, будет ли снег на зимние праздники.

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