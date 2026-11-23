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- Киев
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Когда поедет метро через Южный мост в Киеве: неутешительный прогноз от Дарницкой РГА
Движение поездов зеленой ветки столичного метрополитена через Южный мост, поврежденное в результате вражеских ударов, вероятно, не удастся восстановить до Нового года.
В Киеве движение поездов зеленой линии метрополитена через Южный мост, вероятно, не возобновится до Нового года.
Об этом в эфире «Киевского времени» сообщил глава Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов.
По словам чиновника, в результате вражеских атак были повреждены участки переправы, которыми курсируют поезда метро. В настоящее время специалисты продолжают восстановительные работы на объекте.
Отвечая на вопрос журналистов о том, когда в Киеве возобновят движение метро через Южный мост, глава района дал сдержанный прогноз.
«До нового года мне кажется, что нет», — отметил Александр Ковтунов.
В то же время чиновник рассказал о ситуации с автомобильным трафиком между левым и правым берегами столицы.
По словам Ковтунова, после введения реверсного движения транспортная ситуация на Дарницком мосту существенно улучшилась — значительных пробок там пока не наблюдается.
Напомним, в Киеве в результате российской атаки 20 ноября повреждения получили Подольский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты.