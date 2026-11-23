Лежал согнувшись на боку 13,5 часов и слышал голос мамы: история удивительного спасения 7-летнего Давида в Дымере

Реклама

Семилетний Давид, которого чудом удалось спасти из-под завалов разрушенной русским дроном многоэтажки в Дымере Киевской области, теперь будет два дня рождения. Мальчик провел под бетонными плитами 13,5 часов, прежде чем спасателям удалось до него добраться.

Об этом рассказала мама ребенка в видео, опубликованном BBC Украина.

Реклама

После ушиба взрослым удалось самостоятельно выбраться из поврежденной части дома, однако мальчик остался под обломками.

Реклама

Давид находился в другой комнате, чем его родители. После удара их разделила стена. Взрослым удалось самостоятельно выбраться из поврежденной части дома, однако мальчик остался под обломками.

В ГСЧС объяснили, что родители были в уцелевшей части дома, откуда спасатели почти сразу сняли их по лестнице. А комната Давида выходила во двор, и эта часть дома полностью обрушилась.

Он говорит, что нас слышал. Мы его совсем не слышали. Я кричала «Давид», но нигде ничего не слышала. Он говорил, что слышал, как мы его звали. Он говорит, что на боку согнулся и лежал так все это время. Главное, что жив, а остальное вылечим», — рассказывает мать мальчика.

По ее словам, теперь семья будет отмечать не только день его рождения, но и день, когда он чудом остался жив после российской атаки.

Реклама

Спасатели искали ребенка в течение многих часов. При разборе конструкций они услышали движение под завалами, а затем смогли установить контакт с мальчиком.

«Когда ребята уже раскапывали, он услышал голос спасателей и начал двигаться», — рассказала BBC News Украина спикер ГСЧС Киевщины Виктория Рубан.

Спасатели услышали движения и начали с ним разговаривать, спросили, как его зовут. Мальчик ответил: Давид.

Сотрудники ГСЧС признаются, что известие о том, что мальчик жив, дала им невероятный приток сил и команда стала работать еще быстрее.

Реклама

«У всех наших был такой прилив сил, начали еще сильнее копать, кричать, чтобы быстрее несли ноши», — отметила спикер.

Напомним, когда спасатели нашли его под завалами, мальчик спокойно ответил, что его зовут Давид. А потом успокоил тех, кто пытался освободить его: «Не спешите, со мной все хорошо».

Также мы писали, что в Дымере завершили аварийно-спасательные работы после удара РФ: количество погибших возросло до 11, среди них ребенок.

Новости партнеров