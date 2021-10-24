Части Киева сегодня будут непроезжими: когда и куда лучше не ехать

Части Киева сегодня будут непроезжими: когда и куда лучше не ехать

Патрульные обнародовали график перекрытия.

Сегодня второй день, когда в Киеве происходит забег "12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021", участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км. Поэтому и сегодня, 24 октября, как и вчера, часть улиц будет перекрыта.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

График перекрытия улиц 24 октября:

ул. Аллы Тарасовой — с 05:00 до 22:00;

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ул. Малая Житомирская — с 05:00 до 22:00;

ул. Трехсвятительская — с 05:00 до 22:00;

ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) — с 05:00 до 22:00;

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) — с 05:00 до 22:00;

ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) — с 08:00 до 16:00;

ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ру Шевченко) — с 08:00 до 12:00;

Facebook / Патрульна поліція Києва

б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) — с 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) — с 08:00 до 10:30;

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) — с 08:00 до 12:00

площадь Победы — с 08:00 до 10:30;

ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) — с 08:00 до 11:00;

ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) — с 08:00 до 11:00;

ул. Жилянская — с 08:00 до 11:00;

ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) — с 08:00 до 11:00;

ул. Крещатик — с 08:00 до 12:00;

Европейская площадь — с 08:00 до 12:00;

Музейный переулок — с 08:00 до 12:00;

ул. М. Грушевского — с 08:00 до 12:00;

Петровская аллея — с 08:00 до 12:30;

Парковая дорога — с 08:00 до 12:30;

Днепровский спуск (в направлении моста Патона) — с 08:30 до 13:00;

аллея Героев Крут — с 08:30 до 12:30;

ул. Лаврская — с 08:30 до 13:00;

ул. Запечерный — с 08:30 до 13:00;

б-р Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) — с 08:30 до 13:00;

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Ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов) — с 08:30 до 13:00;

просп. Соборности — с 8:45 до 13:00;

ул. Сверстюка — с 8:45 до 13:00;

Русановский канал — с 8:45 до 13:00;

ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) — с 8:45 до 13:00;

Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) — с 8:45 до 13:00;

Набережное шоссе (в направлении моста Патона) — с 8:45 до 13:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) — с 8:45 до 15:30;

ул. Трухановская — с 09:00 до 14:30;

Парк Муромец — с 09:30 до 15:00;

Ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) — с 09:30 до 14:30;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) — с 09:30 до 15:30;

Гаванский мост — с 09:30 до 15:30;

ул. Нижний Вал — с 08:00 до 15:30;

ул. Глыбочицкая — с 08:00 до 15:30;

Глыбочицкий проезд — с 08:00 до 15:30;

ул. Вячеслава Черновола — с 08:00 до 16:00;

ул. Сечевых Стрельцов — с 08:00 до 16:00.

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