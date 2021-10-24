Части Киева сегодня будут непроезжими: когда и куда лучше не ехать

Патрульные обнародовали график перекрытия.
Сегодня второй день, когда в Киеве происходит забег "12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021", участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км. Поэтому и сегодня, 24 октября, как и вчера, часть улиц будет перекрыта.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
График перекрытия улиц 24 октября:
ул. Аллы Тарасовой — с 05:00 до 22:00;
ул. Малая Житомирская — с 05:00 до 22:00;
ул. Трехсвятительская — с 05:00 до 22:00;
ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) — с 05:00 до 22:00;
ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) — с 05:00 до 22:00;
ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) — с 08:00 до 16:00;
ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ру Шевченко) — с 08:00 до 12:00;
б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) — с 08:00 до 12:00;
б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) — с 08:00 до 10:30;
ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) — с 08:00 до 12:00
площадь Победы — с 08:00 до 10:30;
ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) — с 08:00 до 11:00;
ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) — с 08:00 до 11:00;
ул. Жилянская — с 08:00 до 11:00;
ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) — с 08:00 до 11:00;
ул. Крещатик — с 08:00 до 12:00;
Европейская площадь — с 08:00 до 12:00;
Музейный переулок — с 08:00 до 12:00;
ул. М. Грушевского — с 08:00 до 12:00;
Петровская аллея — с 08:00 до 12:30;
Парковая дорога — с 08:00 до 12:30;
Днепровский спуск (в направлении моста Патона) — с 08:30 до 13:00;
аллея Героев Крут — с 08:30 до 12:30;
ул. Лаврская — с 08:30 до 13:00;
ул. Запечерный — с 08:30 до 13:00;
б-р Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) — с 08:30 до 13:00;
Ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов) — с 08:30 до 13:00;
просп. Соборности — с 8:45 до 13:00;
ул. Сверстюка — с 8:45 до 13:00;
Русановский канал — с 8:45 до 13:00;
ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) — с 8:45 до 13:00;
Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) — с 8:45 до 13:00;
Набережное шоссе (в направлении моста Патона) — с 8:45 до 13:30;
ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) — с 8:45 до 15:30;
ул. Трухановская — с 09:00 до 14:30;
Парк Муромец — с 09:30 до 15:00;
Ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) — с 09:30 до 14:30;
ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) — с 09:30 до 15:30;
Гаванский мост — с 09:30 до 15:30;
ул. Нижний Вал — с 08:00 до 15:30;
ул. Глыбочицкая — с 08:00 до 15:30;
Глыбочицкий проезд — с 08:00 до 15:30;
ул. Вячеслава Черновола — с 08:00 до 16:00;
ул. Сечевых Стрельцов — с 08:00 до 16:00.