В "Охматдете" провели 15-ю неродственную трансплантацию костного мозга от донора из Турции

В "Охматдете" провели 15-ю неродственную трансплантацию костного мозга от донора из Турции

В Украине действует реестр доноров костного мозга, благодаря которому желающих помочь ищут во всем мире.

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве провели 15-ю неродственную трансплантацию костного мозга. Впервые донора для ребенка нашли в Турции.

"Трехлетний Диомид с самого рождения борется с первичным иммунодефицитом. Его иммунная система "сломана": любая бактерия является смертельно опасной для него. В "Охматдете" мальчик прошел тяжелый курс химиотерапии, чтобы уничтожить сломанную иммунную систему и получить шанс перезагрузить организм. Благодаря Украинскому реестру доноров костного мозга неродственного донора для мальчика нашли в Турции. Неделю назад малышу сделали трансплантацию костного мозга", — сообщили в "Охматдете".

НДСБ "Охматдит"

НДСБ "Охматдит"

В больнице отметили, что "раньше большинство украинских пациентов выезжали для трансплантации за границу, в частности в Турцию. Сегодня же их жизни спасают в Украине, а доноров находят во всем мире".

Для украинских пациентов стволовые клетки уже привозили из Германии, Польши и Дании, а теперь — из Турции.

"Спасти чью-то жизнь может каждый из нас. 5% стволовых гемопоэтических клеток дают пациенту шанс на новую жизнь. В донора они восстанавливаются через две недели. Обычно процедура сдачи клеток почти ничем не отличается от сдачи крови. В реестр потенциальных доноров костного мозга присоединился и папа Диомида. Он стал одним из более 5 тысяч украинцев, которые готовы поделиться силой с теми, кто в этом нуждается", — отметили в "Охматдете".

Раньше сообщалось, что в Украине впервые донорский орган доставили пассажирским самолетом. Донорскую печень транспортировали из Запорожья в Киев.

Новости Украины: в Борисполе приземлился борт из Запорожья, на котором привезли донорскую печень

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