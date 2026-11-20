Метрополитен / © ТСН.ua

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Утром 21 ноября на станции метро «Крещатик» в Киеве временно закроют один из вестибюлей. Ограничения связаны с государственными мерами по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Метро «Крещатик»: какой вестибюль закроют 21 ноября

По информации КГГА, временно ограничат работу вестибюля №3 — выход в направлении Аллеи Героев Небесной Сотни (улица Институтская). Ограничения будут действовать с 5:37 до 11:00.

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Остальные выходы станции будут работать в обычном режиме. Пассажиры смогут воспользоваться вестибюлями №1 и №2, а также пересадочным узлом между станциями Майдан Незалежности и Крещатик.

В КГГА отметили, что в случае объявления воздушной тревоги все вестибюли станции, в том числе третья, откроют на вход. Это необходимо, чтобы пассажиры могли быстро спуститься в укрытие.

Напомним, ранее мы писали, что из-за повреждения Южного моста в результате российских обстрелов поезда зеленой ветки метро временно не курсируют между станциями «Славутич» и «Выдубичи». По словам министра инфраструктуры и транспорта Николая Калашника, на возобновление движения между берегами Днепра может потребоваться ориентировочно два-три месяца.

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