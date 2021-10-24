В Киеве франковский полицейский спас ребенка, упавшего в озеро: момент спасения сняли на видео

Девочку тут же забрала мама.

В киевском парке "Победа" с местной водоемы спасли маленькую девочку, на вид лет 4 - 5, которая упала в воду и едва не утонула.

Момент спасения отсняли прохожие, видео обнародовал паблик " Киев Оперативный "

Как пишут в комментариях к видео, ребенка в воде вовремя увидела прохожая женщина, и подняла шум. Это услышал случайный свидетель и бросился за ребенком в воду, моментально ее вытолкал из воды.

"Позже оказалось, что мужчины зовут Игорь Николаевич, и он из правоохранительных органов из Ивано-Франковской области. Спасибо, господин Игорь, — говорится в сообщении "Киев Оперативный".

В комментариях к видео отмечают, что в спасенный ребенок — это Соня, которая была одета не совсем по погоде и к тому же была без присмотра взрослых. Поэтому, как только ее достали из воды, другой прохожий снял с нее мокрую одежду и укутал своей кофтой.

Сегодня в столичном парке «Победа» девочка упала в воду. К счастью, нашелся настоящий мужчина, который мгновенно прыгнул ее спасать. PS: позже оказалось, что мужчины зовут Игорь Николаевич и он стражем из Ивано-Франковской области. Спасибо, господин Игорь Опубликовано Оперативный субботу, 23 октября 2021

"Ребенок плакал, но не единого слова не было слышно из ее уст. Она не разговаривала. Мама появилась минут через 5. Вопросов к ней было бы много, если бы они так быстро не ушли с ребенком. Полиция была быстрее скорой. Девочка была в памперсе и не совсем по сезону одетая. В воде так и остались плавать резиновые сапожки ", — пишет в комментариях Анна Кучвас.

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