На Київ насувається сильний вітер: людей попередили про небезпечну погоду 24 жовтня

На Київ насувається сильний вітер: людей попередили про небезпечну погоду 24 жовтня

У Києві буде шкальний вітер, але опади малоймовірні.

Погода 24 жовтня у Києві істотно погіршиться. У найближчу годину і до кінця поточної доби очікується шквальний вітер.

Про це попереджають у ДСНС.

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Так, за даними синоптиків, у найближчу годину в Києві з утриманням до кінця доби 24 жовтня пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами в українській столиці оголошено І рівень небезпечності, "жовтий".

За даними Українського гідрометцентру, 24-27 жовтня у східних, більшості західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптики прогнозують 24 жовтня суху погоду і суттєве похолодання в усіх областях без винятку. Щодо Києва, то сьогодні, в столиці опадів не прогнозують. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 7-9 градусів тепла.

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