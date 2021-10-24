На Київ насувається сильний вітер: людей попередили про небезпечну погоду 24 жовтня

У Києві буде шкальний вітер, але опади малоймовірні.
Погода 24 жовтня у Києві істотно погіршиться. У найближчу годину і до кінця поточної доби очікується шквальний вітер.
Про це попереджають у ДСНС.
Так, за даними синоптиків, у найближчу годину в Києві з утриманням до кінця доби 24 жовтня пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.
У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами в українській столиці оголошено І рівень небезпечності, "жовтий".
За даними Українського гідрометцентру, 24-27 жовтня у східних, більшості західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Синоптики прогнозують 24 жовтня суху погоду і суттєве похолодання в усіх областях без винятку. Щодо Києва, то сьогодні, в столиці опадів не прогнозують. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть 7-9 градусів тепла.
Нагадаємо, українцям розповіли, чи буде сніг на зимові свята.
Читайте також:
- Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови
- Голова болить на зміну погоди: чому це відбувається та як собі допомогти
- Як припинити мерзнути: 7 продуктів, щоб зігрітися і не набрати зайву вагу
- Популярні продукти, які зміцнюють ваш імунітет - рекомендує дієтолог