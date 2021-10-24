У Києві франківський правоохоронець врятував дитину, яка впала в озеро: момент порятунку зняли на відео

Дівчинку миттю забрала мама.
У київському парку "Перемога" з місцевої водойми врятували маленьку дівчинку, на вигляд років 4 – 5, яка впала у воду і ледь не потонула.
Момент порятунку відзняли перехожі, відео оприлюднив паблік "Київ Оперативний"
Як пишуть у коментарях до відео, дитину у воді вчасно побачила перехожа жінка, яка і здійняла галас. Це почув випадковий свідок і кинувся за дитиною у воду, вмить її виштовхав із води.
"Пізніше виявилось, що чоловіка звуть Ігор Миколайович, і він є правоохоронцем з Івано-Франківщини. Дякуємо вам, пане Ігоре",
– йдеться у повідомленні "Київ Оперативний".
У коментарях до відео зазначають, що врятована дитина - це Соня, яка була одягнена не зовсім за погодою і до того ж була без нагляду дорослих. Тож, щойно її дістали із води, інший перехожий зняв із неї мокрий одяг і закутав своєю кофтою.
Сьогодні у столичному парку «Перемога» дівчинка впала у воду. На щастя, знайшовся справжній чоловік, який миттєво стрибнув її рятувати. P.S: пізніше виявилось, що чоловіка звуть Ігор Миколайович і він є правоохоронцем з Івано-Франківщини. Дякуємо вам, пане ІгорОпубліковано Оперативний Субота, 23 жовтня 2021 р.
"Дитина плакала але не єдиного слова не було чути з її вуст. Вона не розмовляла. Мама з'явилася хвилин за 5. Питань до неї було б багато, якби вони так швидко не втекли з дитиною. Поліція була швидше за швидку. Дівчинка була в памперсі і не зовсім за сезоном одягнена. У воді так і залишилися плавати гумові чобітки", - пише у коментарях дописувачка Ганна Кучвас.
Читайте також:
- Добрий ранок: побажання доброго ранку у прозі, своїми словами, в картинках
- Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови
- Вихідні і державні свята в листопаді: скільки будемо відпочивати
- Церковні свята у листопаді 2021: православний календар на місяць