У Києві франківський правоохоронець врятував дитину, яка впала в озеро: момент порятунку зняли на відео

Дівчинку миттю забрала мама.

У київському парку "Перемога" з місцевої водойми врятували маленьку дівчинку, на вигляд років 4 – 5, яка впала у воду і ледь не потонула.

Момент порятунку відзняли перехожі, відео оприлюднив паблік "Київ Оперативний"

Як пишуть у коментарях до відео, дитину у воді вчасно побачила перехожа жінка, яка і здійняла галас. Це почув випадковий свідок і кинувся за дитиною у воду, вмить її виштовхав із води.

"Пізніше виявилось, що чоловіка звуть Ігор Миколайович, і він є правоохоронцем з Івано-Франківщини. Дякуємо вам, пане Ігоре",

– йдеться у повідомленні "Київ Оперативний".

У коментарях до відео зазначають, що врятована дитина - це Соня, яка була одягнена не зовсім за погодою і до того ж була без нагляду дорослих. Тож, щойно її дістали із води, інший перехожий зняв із неї мокрий одяг і закутав своєю кофтою.

Сьогодні у столичному парку «Перемога» дівчинка впала у воду. На щастя, знайшовся справжній чоловік, який миттєво стрибнув її рятувати. P.S: пізніше виявилось, що чоловіка звуть Ігор Миколайович і він є правоохоронцем з Івано-Франківщини. Дякуємо вам, пане Ігор Опубліковано Оперативний Субота, 23 жовтня 2021 р.

"Дитина плакала але не єдиного слова не було чути з її вуст. Вона не розмовляла. Мама з'явилася хвилин за 5. Питань до неї було б багато, якби вони так швидко не втекли з дитиною. Поліція була швидше за швидку. Дівчинка була в памперсі і не зовсім за сезоном одягнена. У воді так і залишилися плавати гумові чобітки", - пише у коментарях дописувачка Ганна Кучвас.

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