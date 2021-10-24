Частини Києва сьогодні будуть непроїзними: коли і куди краще не їхати

Патрульні оприлюднили графік перекриття.
Сьогодні другий день, коли у Києві відбувається забіг "12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021", учасники якого долатимуть дистанції від 4,2 км до 42 км. Тож і сьогодні, 24 жовтня, як і вчора, частина вулиць буде перекрита.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Графік перекриття вулиць 24 жовтня:
вул. Алли Тарасової — із 05:00 до 22:00;
вул. Мала Житомирська — із 05:00 до 22:00;
вул. Трьохсвятительська — із 05:00 до 22:00;
вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) — з 05:00 до 22:00;
вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) — з 05:00 до 22:00;
вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) — з 08:00 до 16:00;
вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) — із 08:00 до 12:00;
б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) — із 08:00 до 12:00;
б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) — з 08:00 до 10:30;
вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) — з 08:00 до 12:00
площа Перемоги — з 08:00 до 10:30;
вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) — з 08:00 до 11:00;
вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) — з 08:00 до 11:00;
вул. Жилянська — з 08:00 до 11:00;
вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) — з 08:00 до 11:00;
вул. Хрещатик — з 08:00 до 12:00;
Європейська площа — з 08:00 до 12:00;
Музейний провулок — з 08:00 до 12:00;
вул. М. Грушевського — з 08:00 до 12:00;
Петрівська алея — з 08:00 до 12:30;
Паркова дорога — з 08:00 до 12:30;
Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона) — з 08:30 до 13:00;
алея Героїв Крут — із 08:30 до 12:30;
вул. Лаврська — з 08:30 до 13:00;
вул. Запечерна — з 08:30 до 13:00;
б-р Дружби Народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької) — із 08:30 до 13:00;
Обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ру Дружби Народів) — із 08:30 до 13:00;
просп. Соборності — з 08:45 до 13:00;
вул. Сверстюка — з 08:45 до 13:00;
Русанівський канал — із 08:45 до 13:00;
вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона) — з 08:45 до 13:00;
Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до мосту Патона) — з 08:45 до 13:00;
Набережне шосе (у напрямку мосту Патона) — з 08:45 до 13:30;
вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) — з 08:45 до 15:30;
вул. Труханівська — з 09:00 до 14:30;
Парк Муромець — з 09:30 до 15:00;
Обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту С. Бандери) — з 09:30 до 14:30;
вул. Набережно-Рибальська (у напрямку мосту Патона) — з 09:30 до 15:30;
Гаванський міст — із 09:30 до 15:30;
вул. Нижній Вал — із 08:00 до 15:30;
вул. Глибочицька — з 08:00 до 15:30;
Глибочицький проїзд — із 08:00 до 15:30;
вул. В’ячеслава Чорновола — з 08:00 до 16:00;
вул. Січових Стрільців — із 08:00 до 16:00.