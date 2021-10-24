Частини Києва сьогодні будуть непроїзними: коли і куди краще не їхати

Частини Києва сьогодні будуть непроїзними: коли і куди краще не їхати

Патрульні оприлюднили графік перекриття.

Сьогодні другий день, коли у Києві відбувається забіг "12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021", учасники якого долатимуть дистанції від 4,2 км до 42 км. Тож і сьогодні, 24 жовтня, як і вчора, частина вулиць буде перекрита.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Графік перекриття вулиць 24 жовтня:

вул. Алли Тарасової — із 05:00 до 22:00;

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вул. Мала Житомирська — із 05:00 до 22:00;

вул. Трьохсвятительська — із 05:00 до 22:00;

вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулку) — з 05:00 до 22:00;

вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) — з 05:00 до 22:00;

вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) — з 08:00 до 16:00;

вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-ру Шевченка) — із 08:00 до 12:00;

Facebook / Патрульна поліція Києва

б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) — із 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) — з 08:00 до 10:30;

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) — з 08:00 до 12:00

площа Перемоги — з 08:00 до 10:30;

вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) — з 08:00 до 11:00;

вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) — з 08:00 до 11:00;

вул. Жилянська — з 08:00 до 11:00;

вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) — з 08:00 до 11:00;

вул. Хрещатик — з 08:00 до 12:00;

Європейська площа — з 08:00 до 12:00;

Музейний провулок — з 08:00 до 12:00;

вул. М. Грушевського — з 08:00 до 12:00;

Петрівська алея — з 08:00 до 12:30;

Паркова дорога — з 08:00 до 12:30;

Дніпровський узвіз (у напрямку мосту Патона) — з 08:30 до 13:00;

алея Героїв Крут — із 08:30 до 12:30;

вул. Лаврська — з 08:30 до 13:00;

вул. Запечерна — з 08:30 до 13:00;

б-р Дружби Народів (від мосту Патона до вул. Старонаводницької) — із 08:30 до 13:00;

Обмеження руху на мосту Патона (у напрямку б-ру Дружби Народів) — із 08:30 до 13:00;

просп. Соборності — з 08:45 до 13:00;

вул. Сверстюка — з 08:45 до 13:00;

Русанівський канал — із 08:45 до 13:00;

вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до мосту Патона) — з 08:45 до 13:00;

Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до мосту Патона) — з 08:45 до 13:00;

Набережне шосе (у напрямку мосту Патона) — з 08:45 до 13:30;

вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) — з 08:45 до 15:30;

вул. Труханівська — з 09:00 до 14:30;

Парк Муромець — з 09:30 до 15:00;

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Обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту С. Бандери) — з 09:30 до 14:30;

вул. Набережно-Рибальська (у напрямку мосту Патона) — з 09:30 до 15:30;

Гаванський міст — із 09:30 до 15:30;

вул. Нижній Вал — із 08:00 до 15:30;

вул. Глибочицька — з 08:00 до 15:30;

Глибочицький проїзд — із 08:00 до 15:30;

вул. В’ячеслава Чорновола — з 08:00 до 16:00;

вул. Січових Стрільців — із 08:00 до 16:00.

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