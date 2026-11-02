Збій у роботі метро в Києві: на яких станціях призупинено рух

Метро / © Фото з відкритих джерел

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Доповнено додатковими матеріалами

У Києві тимчасово змінювали режим роботи метрополітену та наземного електротранспорту. Причиною обмежень стали значні коливання напруги в енергосистемі, що надходить від зовнішніх центрів живлення.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен» у Telegram.

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Як працює метрополітен

Оновлено: Станом на 10:00 рух поїздів на «червоній» та «зеленій» лініях метро відновлений у звичайному режимі.

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«Зелена» лінія (Сирецько-Печерська): рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір» тимчасово призупинено.

«Червона» лінія (Святошинсько-Броварська): поїзди курсують лише на ділянці між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна». На всій наземній ділянці лінії рух призупинено.

«Синя» лінія (Оболонсько-Теремківська): працює у звичайному штатному режимі.

Зміни в роботі наземного транспорту

Окрім підземки, через енергетичні збої призупинено рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая, а також на проспекті Відрадному.

Пасажирам рекомендують враховувати зміни при плануванні своїх поїздок містом. Про відновлення руху в повному обсязі буде повідомлено додатково.

Раніше нардеп, член профільного комітету ВРУ з питань енергетики й житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк повідомив про те, що через високу інтенсивність російських атак і безперервні повітряні тривоги Київ змушений вже кілька днів надовго залишатися без світла. За його словами, енергетики просто позбавлені змоги безпечно проводити відновлювальні роботи на розтрощених підстанціях.

Нагадаємо, Київську область накрили перебої зі світлом і водою.

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