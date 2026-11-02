Інцидент у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. / © Getty Images

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У Петропавлівській Борщагівці на Київщині стався інцидент за участю медиків приватної швидкої, поліції та військовослужбовців Нацгвардії. Медики заявили про перешкоджання доступу до людини, яка потребувала огляду. Згодом медикиню пропустили на територію. Біля приватного будинку тим часом зібралися місцеві жителі, частина з яких намагалася відчинити ворота.

У соцмережах поширювали повідомлення про нібито 40 людей, яких утримують у підвалі, та смерть одного з чоловіків. Лікарка, яка, за даними пабліків, перебувала на місці, розповідала про людей із тяжкими травмами. Водночас у поліції Київщини заявили, що інформація про незаконне утримування людей і загибель громадянина не відповідає дійсності.

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ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент, свідчення медиків, дії місцевих жителів та офіційну позицію правоохоронців.

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Що сталося у Петропавлівській Борщагівці на Київщині

До поліції Київської області надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги. Медики повідомили про перешкоджання їм у доступі до громадянина, який потребував медичного огляду.

Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Неподалік також зібралися місцеві жителі.

На відео, яке поширюється у Мережі, медикиня стоїть на колінах перед правоохоронцями та просить дозволити їй пройти на територію приватного сектору, щоб оглянути людину й надати їй допомогу.

За повідомленнями ЗМІ, до Петропавлівської Борщагівки також прямувало військове командування. Про це, як зазначалося в публікаціях, повідомив заступник начальника поліції Київщини.

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Люди намагалися вибити ворота будинку: що відбувалося на місці

На інших відеозаписах видно, як місцеві жителі намагаються потрапити на територію приватного будинку. Доступ усередину залишається заблокованим: люди б’ють ногами по воротах і пробують відчинити їх за допомогою підручних засобів.

У відповідь із території будинку в бік натовпу почали розпилювати піну. На оприлюднених кадрах видно, як вона потрапляє в напрямку людей, які зібралися біля воріт.

Водночас відео не дають змоги встановити, що саме відбувалося всередині будинку, скільки людей там перебувало та через що виник конфлікт.

Що розповідала лікарка про людей усередині будинку

На тлі інциденту в місцевих Telegram-каналах поширювали повідомлення зі словами жінки, яку представляли як лікарку, що працює на місці події.

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За її словами, до будівлі нібито привозили людей із мішками на головах і руками, зв’язаними за спиною.

Також лікарка розповідала про тяжкий стан людей, які, за її твердженням, перебували всередині. Зокрема, згадувала про чоловіка з некрозом, іншого — з переламаним хребтом, а також про людей, які були в крові.

Ці заяви поширювалися в соцмережах, однак наразі їх не підтверджено офіційними повідомленнями правоохоронців. Поліція Київщини, зі свого боку, заявила, що інформація про незаконне утримування людей не відповідає дійсності.

Чи справді у Петропавлівській Борщагівці утримували 40 заручників

Після появи відео з місця події в Telegram-каналах почали поширювати повідомлення про нібито 40 людей, яких озброєні особи утримують у підвалі. Також пабліки писали, що до будинку привозили людей із мішками на головах і зв’язаними руками, а медиків не допускали до них.

Окремі канали повідомляли про смерть одного з чоловіків, яких нібито утримували всередині. Однак ця інформація не підтвердилася.

За інформацією джерел ТСН.ua у правоохоронних органах, повідомлення про 40 заручників не відповідають дійсності. За попередніми даними, на території перебуває один чоловік, який міг самовільно залишити військову частину (СЗЧ). Цю інформацію уточнюють.

Лікарка зайшла всередину будівлі: що вона побачила

Зрештою, лікарку та представника поліції пустили до будівлі, де утримували людей. Десь за 15-20 хвилин вона вийшла звідти.

За словами медикині, усередині перебувають близько 25 людей.

На опублікованому у соцмережах відео видно, як їх виводять.

За інформацією УНІАН, чотирьох тяжкохворих людей вивозять із дому у Петропавлівській Борщагівці до лікарні

Що кажуть у поліції Київщини про інцидент

У поліції Київської області підтвердили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги через перешкоджання доступу до громадянина, якому був потрібен медичний огляд.

Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримування людей і загибель чоловіка.

«Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності», — повідомили у поліції Київщини у відповіді ТСН.ua.

За інформацією правоохоронців, на місці події працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування підрозділу Національної гвардії України.

«Обставини з’ясовуються», — додали у відомстві.

Також у поліції закликали громадян не поширювати неперевірені повідомлення та стежити за офіційною інформацією.

«Закликаємо громадян користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати неперевірені повідомлення», — наголосили правоохоронці.

Наразі офіційно підтверджено, що поліція отримала виклик від працівників приватної швидкої допомоги, які заявили про перешкоджання доступу до людини, що потребувала медичного огляду. Також правоохоронці повідомили, що біля приватного будинку перебували військовослужбовці одного з підрозділів Нацгвардії та зібралися місцеві жителі.

Водночас заяви про 40 заручників, людей із тяжкими травмами та смерть чоловіка не підтверджені. Поліція окремо спростувала інформацію про незаконне утримування людей і загибель громадянина.

Обставини інциденту з’ясовують керівництво обласної поліції та командування підрозділу Нацгвардії. Правоохоронці поки не повідомили, чи вдалося медикам потрапити до людини, яка потребувала огляду, та що саме стало причиною конфлікту.

Нагадаємо, раніше у місцевих Telegram-каналах почали поширювати повідомлення про нібито 40 людей, яких утримують у підвалі приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці. Також з’являлися твердження про озброєних осіб, тяжкий стан людей усередині та смерть одного з чоловіків.

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