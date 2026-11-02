Київ паралізувало через знеструмлення: які маршрути транспорту не працюють і де є сильні затори

Транспортний колапс у Києві 2 листопада / © Getty Images

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Через постійні відключення електроенергії після російських атак та повітряні тривоги у Києві 2 листопада транспортна ситуація наближається до колапсу. Було призупинено рух на деяких станціях метро, зупинилися кілька ліній громадського транспорту та весь електротранспорт.

Розповідаємо, чим поки не можна доїхати на роботу у Києві 2 листопада.

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У Києві 2 листопада частково зупинився громадський транспорт: що не працює

У Києві тимчасово було змінено режим роботи метрополітену та наземного електротранспорту через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення.

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На «зеленій» лінії було призупинено рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний хутір». На «червоній»лінії поїзди курсували лише між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна», тоді як на всій наземній ділянці рух було зупинено. «Синя» лінія працює у звичайному штатному режимі.

Станом на 10:02 у КМДА повідомили, що поїзди метро відновили рух на «зеленій» лінії між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір», а також повністю відновився рух червоною гілкою метро.

Через збої в електропостачанні призупинено рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая та на проспекті Відрадному.

У КП «Київський метрополітен» рекомендують пасажирам ураховувати ці зміни під час планування поїздок та обіцяють додатково повідомити про відновлення руху.

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2 листопада у Києві та області застосували екстрені аварійні відключення електроенергії через наслідки постійних російських атак на енергосистему. Згідно з повідомленнями ДТЕК та «Укренерго», раніше оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах із застосованими аварійними відключеннями наразі не діють.

Як кияни дістаються на роботу сьогодні

Затяжний транспортний колапс між лівим та правим берегами Києва продовжує ускладнювати життя столиці, бо замість звичних 20 хвилин містяни вимушені витрачати на дорогу близько двох годин, аби дістатися на роботу. Про це розповідають в ефірі «Ранок.LIVE».

Попри часткове відновлення руху Південним мостом 30 жовтня, транспортні затори й досі залишаються сильними. Наразі проїзд Південним мостом у напрямку правого берега дозволений однією смугою для транспорту вагою до 10 тонн. У зворотному напрямку обмеження залишаються без змін.

Київ: останні новини

Нагадаємо, пізно ввечері 1 листопада в Києві користувачі застосунку «Повітряна тривога» масово отримали фейкові сповіщення про ядерну загрозу та вуличні бої. У Повітряних силах ЗСУ та Повітряно-десантних/безпекових структурах зазначили, що додаток, імовірно, зазнав ворожої кібератаки чи несанкціонованого втручання.

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Фахівці запевнили, що жодної радіаційної небезпеки немає, і закликали зберігати спокій. Екскерівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко застеріг користувачів не переходити за сторонніми посиланнями, не підписуватися на ворожі Telegram-канали та відписатися від зламаних ресурсів, аби уникнути викрадення персональних даних.

Водночас у КМДА повідомили, що застосунок «Київ Цифровий» та вуличні системи оповіщення столиці працюють у штатному режимі. Попри загрозливий характер інциденту, українці в соцмережах традиційно відреагували на подію з гумором.

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