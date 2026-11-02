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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
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Стрілянина посеред двору: нетверезий киянин відкрив вогонь із балкона багатоповерхівки

У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на Борщагівці.

Автор публікації
Фото автора: Дарʼя Любарська Дарʼя Любарська
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Чоловік влаштував стрілянину з балкона в Києві

Чоловік влаштував стрілянину з балкона в Києві / © Поліція Києва

У Святошинському районі Києва нетверезий мешканець багатоповерхівки відкрив вогонь із балкона власної квартири. Чоловік здійснив щонайменше п’ять пострілів у двір будинку.

Про це повідомили в поліції Києва.

Стрілянина на Борщагівці: що відомо про інцидент

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції 1 листопада близько 18:00. На місце події виїхали бійці полку поліції №1 та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

«Правоохоронці встановили, що киянин, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, вирішив „розважитися“ та здійснив щонайменше пʼять пострілів з пістолета у двір будинку. На щастя обійшлося без потерпілих», — йдеться в повідомленні поліції.

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

/ © Поліція Києва

© Поліція Києва

Після затримання поліцейські провели обшук у квартирі підозрюваного. Там вилучили травматичний пістолет і 50 набоїв, які направили на експертизу. Чоловікові вже повідомили про підозру в хуліганстві.

«Дії чоловіка кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень», — уточнили в поліції.

За цією статтею йому загрожує до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Святошинському районі Києва сталася ще одна стрілянина. Під час раптового конфлікту між компанією чоловіків один із учасників дістав травматичний пістолет і кілька разів вистрілив у бік опонентів. Унаслідок стрілянини один із них загинув на місці, а іншого з пораненнями госпіталізували.

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