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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Заманив 11-річного хлопчика через ігровий додаток: у Києві винесли найсуворіший вирок 35-річному ґвалтівникові

У Києві за зґвалтування та розбещення 11-річного хлопчика чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Києві педофіл отримав довічне за зґвалтування 11-річної дитини

У Києві педофіл отримав довічне за зґвалтування 11-річної дитини / © Офіс Генерального прокурора

У Києві 35-річного чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за сексуальне насильство, розбещення та зґвалтування 11-річного хлопчика.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За матеріалами справи, чоловік познайомився з хлопчиком влітку 2021 року через інтернет-додаток для спілкування на теми комп’ютерних ігор і програмування. Дитина була переконана, що листується з однолітком або трохи старшим підлітком.

Насправді співрозмовником виявився 35-річний чоловік. Спочатку він запросив хлопчика до парку, а згодом — до себе додому, де почав вчиняти щодо нього сексуальні дії, попри прохання дитини зупинитися.

Майже півтора місяця чоловік підтримував контакт із хлопчиком, дарував йому подарунки, запевняв у своїй любові та переконував нікому не розповідати про їхню «дружбу».

Згодом під час зустрічей в автомобілі він продовжував вчиняти щодо дитини насильницькі дії сексуального характеру, попри неодноразові прохання припинити.

Викрити чоловіка допомогли батьки хлопчика. Вони помітили подаровані синові телефон і футболку, перевірили його листування та звернулися до правоохоронців.

Під час обшуку електронних пристроїв обвинуваченого правоохоронці також виявили велику кількість матеріалів дитячої порнографії.

У суді чоловік своєї вини не визнав. Потерпілий хлопчик сам виявив бажання давати свідчення проти нього.

Суд призначив ґвалтівникові-педофілу довічне позбавлення волі. Наразі засуджений перебуває під вартою.

Раніше повідомлялося, що на Буковині педофіл змушував дівчаток віком 8-10 років знімати порно.

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