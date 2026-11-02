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- Київ
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Заманив 11-річного хлопчика через ігровий додаток: у Києві винесли найсуворіший вирок 35-річному ґвалтівникові
У Києві за зґвалтування та розбещення 11-річного хлопчика чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі.
У Києві 35-річного чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за сексуальне насильство, розбещення та зґвалтування 11-річного хлопчика.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За матеріалами справи, чоловік познайомився з хлопчиком влітку 2021 року через інтернет-додаток для спілкування на теми комп’ютерних ігор і програмування. Дитина була переконана, що листується з однолітком або трохи старшим підлітком.
Насправді співрозмовником виявився 35-річний чоловік. Спочатку він запросив хлопчика до парку, а згодом — до себе додому, де почав вчиняти щодо нього сексуальні дії, попри прохання дитини зупинитися.
Майже півтора місяця чоловік підтримував контакт із хлопчиком, дарував йому подарунки, запевняв у своїй любові та переконував нікому не розповідати про їхню «дружбу».
Згодом під час зустрічей в автомобілі він продовжував вчиняти щодо дитини насильницькі дії сексуального характеру, попри неодноразові прохання припинити.
Викрити чоловіка допомогли батьки хлопчика. Вони помітили подаровані синові телефон і футболку, перевірили його листування та звернулися до правоохоронців.
Під час обшуку електронних пристроїв обвинуваченого правоохоронці також виявили велику кількість матеріалів дитячої порнографії.
У суді чоловік своєї вини не визнав. Потерпілий хлопчик сам виявив бажання давати свідчення проти нього.
Суд призначив ґвалтівникові-педофілу довічне позбавлення волі. Наразі засуджений перебуває під вартою.
Раніше повідомлялося, що на Буковині педофіл змушував дівчаток віком 8-10 років знімати порно.